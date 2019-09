In arrivo temporali anche intensi

(ANSA) - ROMA, 5 SET - Una perturbazione in arrivo dalla Francia, accompagnata da correnti fresche di origine atlantica, sarà responsabile di un peggioramento delle condizioni meteorologiche sulle regioni settentrionali ad iniziare da Ovest, dove gli attesi temporali potranno assumere anche carattere di forte intensità. Domani la saccatura atlantica si estenderà alle restanti regioni del Nord e su parte di quelle centrali. Per questo la Protezione civile ha emesso una nuova allerta: da oggi possibili temporali su Valle d'Aosta e Toscana, in estensione dalla prossima notte all'Emilia-Romagna, con forte vento e grandinate.

Per domani, invece, è prevista allerta gialla su Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Marche, sui bacini settentrionali della Puglia e su quelli occidentali della Basilicata, su tutta la Toscana occidentale, sull'Emilia-Romagna, su buona parte della Lombardia e del Piemonte, sulla Valle d'Aosta e sui settori occidentali del Veneto.