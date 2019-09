Di Maio, leali Ue-Nato ma dialogo aperto

(ANSA) - ROMA, 5 SET - "La politica estera sarà una componente essenziale dell'azione di questo Governo" e "avrà come obiettivo prioritario l'interesse nazionale in Europa e nel mondo", "con l'autorevolezza che spetta ad un grande Paese come l'Italia e alla sua riconosciuta e apprezzata tradizione di equilibrio e apertura al dialogo con gli altri". Manterremo "un dialogo franco e aperto con i nostri partner, senza ovviamente rinunciare ai valori europei e atlantici che caratterizzano la storia del nostro Paese". Lo scrive Luigi Di Maio, apprende l'ANSA, in una lettera di saluto alla diplomazia italiana.