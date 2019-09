Borsa, Hong Kong apre a +0,08%

(ANSA) - PECHINO, 5 SET - La Borsa di Hong Kong apre la seduta in leggero rialzo all'indomani dell'annuncio della governatrice Carrie Lam sul ritiro formale della contestata legge sulle estradizioni in Cina, alla base delle proteste partite quasi tre mesi fa: l'indice Hang Seng, che ieri ha guadagnato il 3,95% in scia alla svolta della Lam, segna nelle prime battute un progresso dello 0,08%, a 26.512,86 punti.

In rialzo anche l'avvio di Shanghai e Shenzhen, i cui indici Composite sono in progresso, rispettivamente dello 0,52% (a 2.972,66 punti) e dello 0,51% a quota 1.644,74.