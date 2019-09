Al via Fashion week della sostenibilità

(ANSA) - MILANO, 5 SET - Sostenibilità, inclusione, apertura: queste le parole d'ordine della prossima fashion week, nelle parole del presidente della camera della moda Carlo Capasa. Dal 17 al 23 settembre 58 le sfilate, 110 le presentazioni e 51 gli eventi in calendario, per un totale di 170 collezioni.

La settimana si apre il 17 settembre con una giornata dedicata agli eventi tra cui la sfilata di Benetton e l'inaugurazione del Fashion Hub, mentre le sfilate inizieranno il giorno dopo già con Prada e Gucci chiuderà idealmente la rassegna domenica. Un rimescolamento del calendario che vede anche l'ingresso di Peter Pilotto, Boss, Simona Marziali-MRZ, vincitrice di Who's on Next 2018, DROMe e Shuting Qiu. Clou della rassegna, domenica 22 settembre, la terza edizione dei Green Carpet Fashion Awards Italia.