Chiara Ferragni, Venezia 'J'Adior'

(ANSA) - VENEZIA, 3 SET - J'Adior Venezia sulla maglietta marinara a righe bianca e nera, shorts in pelle nera e decolleté ai piedi, mano nella mano con Fedez elegante in camicia bianca e pantaloni scuri: l'arrivo di Chiara Ferragni al Lido è da star.

Folla di ragazzine ululanti alla Darsena dell'Excelsior, sperando di intercettare il loro mito, i flash dei fotografi, il sorriso di lei che saluta i follower e agita la mano un po' lady Diana. Poi cambio di look e via all'Arsenale per una visita guidata alla Biennale Arte. Se per Unposted, il film di Elisa Amoroso, dedicato all'ascesa di questa imprenditrice digitale del mondo della moda, il 4 settembre in prima mondiale nella sezione Sconfini (17-18-19 settembre distribuito da 01 Distribution), è richiesto un rigoroso embargo alla stampa accreditata, il resto del soggiorno veneziano non ha bisogno di esclusive. L'arrivo alla Darsena, l'incontro con i follower, il cambio d'abito, la visita alla Biennale Arte sono altrettante storie di Instagram che la stessa Ferragni ha postato.