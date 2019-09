Usa: morte 34 persone su barca a fuoco

(ANSA) - NEW YORK, 2 SET - Almeno 34 persone sono morte nell'incendio dell'imbarcazione a largo delle coste della California, vicino all'isola di Santa Cruz. Lo riporta Fox citando alcune fonti, secondo le quali la guardia costiera sarebbe riuscita a portare in salvo solo 5 membri dell'equipaggio. L'imbarcazione, secondo quanto riportato dai media americani, avrebbe preso fuoco nella notte cogliendo nel sonno i 34 passeggeri. I cinque membri dell'equipaggio sarebbero stati in grado di lasciare l'imbarcazione da soli prima di essere tratti in salvo dalla guardia costiera. Le autorità per ora non confermano il numero delle vittime e parlano solo di cinque persone salvate.