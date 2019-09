Trovata morta in supermarket, autopsia

(ANSA) - PISA, 2 SET - Si aspetta l'esito dell'autopsia sul cadavere della donna trovata morta ieri mattina in un supermercato di Pisa per chiarire la dinamica dell'evento oltre che per accertare le cause del decesso. Il conferimento dell'incarico da parte della procura al medico legale c'è stato stamani ma non si sa quando sarà eseguito l'esame che dovrà chiarire anche per quanto tempo il corpo è rimasto nel bagno senza che nessuno se ne accorgesse.

Intanto Unicoop Firenze, la cooperativa di consumo nel cui punto vendita di Cisanello di Pisa è stato trovato il cadavere ha avviato un'indagine interna per ricostruire l'accaduto.