Taylor Swift da record con nuovo album

(ANSA) - NEW YORK, 2 SET - Taylor Swift da record. Per la sesta volta un suo album è al primo posto della classifica di Billboard ad una settimana dall'uscita. Lover ha venduto infatti 867mila 'unità equivalenti ad album' (compresi streaming, download e vendita). Secondo Billboard, Swift è anche la prima artista donna ad avere venduto almeno 500mila copie di sei album differenti durante la prima settimana dall'uscita.

"Voglio solo dirvi grazie tante - ha scritto la popstar sul suo profilo Twitter - per una delle migliori settimane della mia vita. Non riuscirò mai a ringraziarvi abbastanza".