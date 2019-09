Judoka Iran: Cio, 'chiesto rapporto"

(ANSA) - GINEVRA, 2 SET - Interviene il Cio sul caso di Saeid Mollaei, il judoka iraniano che ha denunciato di aver ricevuto minacce da Teheran per non competere nel Mondiale di Tokyo e non incrociare un rivale israeliano, e che ora dice di "aver paura di tornare a casa". Il comitato olimpico internazionale ha "chiesto un rapporto completo alla federazione internazionale di judo", per valutare la situazione.