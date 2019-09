Dazi, attive nuove tariffe Usa su Cina

(ANSA) - WASHINGTON, 1 SET - E' entrata in vigore alla mezzanotte orario di Washington (le 6 in Italia) l'ultima serie di tariffe imposte dall'amministrazione Trump sulle importazioni cinesi.

Le nuove tasse del 15% si applicano a circa 112 miliardi di dollari di importazioni. Tuttavia, oltre i due terzi dei beni di consumo importati negli Stati Uniti dalla Cina sono già soggetti a imposte più elevate. Nelle prime fasi della 'guerra commerciale' in atto con Pechino, l'amministrazione Usa aveva ampiamente evitato di colpire gli articoli di consumo. Ma ora con il probabile aumento dei prezzi di questi beni, la mossa di Washington minaccia proprio il principale motore dell'economia statunitense: la spesa per consumi.