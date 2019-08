Siria: raid aereo Usa contro al Qaida

(ANSA) - NEW YORK, 31 AGO - Il raid aereo a Idlib è stato eseguito dagli Stati Uniti. Lo afferma il Pentagono, sottolineando che nel mirino c'erano i leader di Al Qaida in Siria, "responsabili per gli attacchi che hanno minacciato cittadini americani, i nostri partner e civili innocenti". "Il nord ovest della Siria resta un paradiso sicuro dove i leader di Al Qaida in Siria coordinano attivamente attività terroristiche nella regione e in occidente", afferma il luogotenente colonnello Earl Brown, portavoce del Us Central Command.