India, 2 milioni esclusi da cittadinanza

(ANSA) - NEW DELHI, 31 AGO - Quasi 2 milioni di persone sono state escluse dalla cittadinanza nello stato dell'India orientale di Assam. L'elenco, noto come il registro nazionale dei cittadini, punta a identificare i residenti legali ed eliminare gli immigrati illegali dallo stato. Supportata dal governo nazionalista indù del premier Narendra Modi, la misura è vista dai critici come un tentativo di espellere milioni di persone della minoranza musulmana, molti dei quali entrati dal confinante Bangladesh.