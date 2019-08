Incidenti: su A1 1 morto e 3 feriti

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - Sulla A1 Milano Napoli é stato chiuso lo svincolo di uscita del parcheggio di Villa Costanza, all'altezza del Km 289.700 nei pressi di Firenze, per chi proviene da nord, a causa dell'incidente capitato ad furgone che si è ribaltato nella corsia di decelerazione, poco dopo le 7.30. Nell'incidente uno dei sei occupanti del furgone ha perso la vita ed altre tre sono rimasti feriti. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale oltre al personale della Direzione di Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia. Non si registrano ripercussioni alla viabilità che è regolare. Lo rende noto Autostrade per l'Italia.