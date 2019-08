Hong Kong, la protesta va avanti

(ANSA) - PECHINO, 31 AGO - Centinaia di persone si sono radunate nel primo pomeriggio al Southorn Playground di Wan Chai per un nuovo ciclo di proteste con tanto di corteo, malgrado la polizia di Hong Kong abbia negato l'autorizzazione a manifestare per i timori sulla sicurezza al Civil Human Rights Front, il gruppo delle mobilitazioni di massa. Gli organizzatori dell'evento hanno parlato di raduno religioso che non prevede un via libera. Le autorità dell'ex colonia hanno bloccato il servizio di trasporto pubblico di superficie e della metropolitana intorno alla sede di rappresentanza della Cina.