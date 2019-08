18enne accoltellato a Napoli, indaga Ps

(ANSA) - NAPOLI, 31 AGO - Un ragazzo di 18 anni è stato accoltellato al torace la scorsa notte nel quartiere Scampia di Napoli. La sua versione è al vaglio della Polizia di Stato.

Secondo quanto ha raccontato, era con alcuni amici quando in via Monte Rosa sono arrivate quattro persone a bordo di due scooter, una delle quali quali è scesa e senza dire nulla lo ha colpito.

In seguito ai rilievi effettuati dagli agenti sul posto indicato, non sono state ritrovate tracce ematiche. Il 18enne, napoletano e residente a Melito, è stato in un primo momento accompagnato all'ospedale San Giovanni Bosco. Da lì, è stato trasferito all'ospedale Monaldi dove al momento è in osservazione; è in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.(ANSA).