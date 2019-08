1.500 agenti per derby Lazio-Roma

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - Saranno circa 1500 gli agenti delle forze dell'ordine che verranno impiegati per garantire la sicurezza in occasione del derby Lazio-Roma di domani all'Olimpico. In 'campo' anche personale a cavallo e un elicottero pronto al decollo, già dal mattino, in caso di necessità. Sotto la lente eventuali manifestazioni spontanee da Ponte Milvio verso lo stadio da parte di tifosi biancocelesti per omaggiare Fabrizio Piscitelli, l'ex capo ultras noto come Diabolik ucciso con un colpo di pistola alla testa. E ad assistere al match in curva Nord dovrebbero esserci domani anche la moglie e una delle figlie di Piscitelli. Bonifiche e controlli scatteranno già da stasera. Mentre da domani mattina alle 7 avverranno le rimozioni dei veicoli in sosta nelle strade vicine allo stadio. Tra le aree interessate anche quella di fronte al commissariato di polizia Ponte Milvio a via degli Orti della Farnesina.