Siria:9mila civili in fuga da raid Idlib

(ANSAmed) - BEIRUT, 30 AGO - Più di novemila civili, tra cui moltissime donne e bambini, si sono messi in fuga nelle ultime 24 ore nella regione nord-occidentale siriana di Idlib a causa dell'inasprimento dell'offensiva governativa e russa contro le roccaforti dei gruppi armati anti-regime. Lo riferiscono fonti mediche e della società civile nel distretto di Maarrat an Numan, il più colpito dai raid aerei russi e governativi nelle ultime 48 ore. Secondo le fonti, sono 9.587 i civili che si sono messi in fuga da Maarrat an Numan e che sono attualmente ammassati nei campi coltivati della zona o sul ciglio delle strade. Le 1.474 famiglie hanno passato la notte all'addiaccio durante la loro marcia verso nord, verso la città di Idlib e il confine turco dove sono meno intensi i raid aerei governativi e russi. Secondo l'ultimo rapporto dell'Onu aggiornato al 26 agosto, dal 1 maggio al 18 agosto scorsi sono 576mila i civili siriani che a Idlib e dintorni hanno abbandonato le loro case.

Di questi, il 51% sono minori e il 25% sono donne.