Rintracciati 51migranti confine Slovenia

(ANSA) - TRIESTE, 30 AGO - Gli agenti del Commissariato di San Sabba di Trieste, della Polizia di Frontiera e i militari dell'Arma dei Carabinieri hanno rintracciato oggi 51 migranti tra San Dorligo della Valle (Trieste) e via Caboto (Trieste). I migranti, in gran parte provenienti dal Pakistan, sono stati divisi in tre gruppi e portati alla Caserma di Fernetti, presso gli Uffici della Polmare al Porto e in Questura. Tutti hanno richiesto la protezione internazionale. Solo nella mattinata di ieri, sempre nella zona al confine con la Slovenia, gli agenti della Polizia di Frontiera di Trieste hanno rintracciato 55 migranti. (ANSA).