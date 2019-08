Hong Kong, stop organizzatori a marcia

(ANSA) - PECHINO, 30 AGO - Gli organizzatori hanno cancellato la marcia pro-democrazia prevista per domani a Hong Kong dopo che la polizia aveva vietato la manifestazione. I promotori del gruppo Civil Human Rights, che fin qui avevano portato in piazza anche due milioni di persone in maniera pacifica, hanno detto di non aver avuto altra scelta che annullare l'appuntamento per il timore riguardo l'incolumità dei partecipanti.

Non è ancora chiaro se i manifestanti troveranno un modo alternativo per esprimere il loro dissenso.