Amazzonia: Bolsonaro Jr, non ci vendiamo

(ANSA) - SAN PAOLO, 30 AGO - Eduardo Bolsonaro, figlio del presidente Jair Bolsonaro e presidente della commissione Esteri della Camera dei deputati brasiliana, ha detto che il suo paese non si deve "prostituire" per ottenere assistenza internazionale per la protezione ambientale dell'Amazzonia.

In dichiarazioni diffuse da G1, il sito news della Globo, Eduardo Bolsonaro si è chiesto: "Dobbiamo rimanere qui, accettando fondi per l'Amazzonia e prostituendoci in nome di questo? Qui siamo in Brasile, chi comanda siamo noi", per poi aggiungere che "se vogliono continuare a donare, che lo facciano, e se non vogliono allora gli diamo un abbraccio: non possiamo stare qui a piangere per fare tutto il possibile per quei soldi".