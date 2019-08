Vaticano: morto il cardinale Silvestrini

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 29 AGO - E' morto oggi a Roma il cardinale Achille Silvestrini, 95 anni, prelato che per anni è stato ai vertici della diplomazia vaticana. Prefetto emerito della Congregazione per le Chiese Orientali, l'ultimo dei tanti incarichi ricoperti in Vaticano, Silvestrini è "sempre stato attento alle persone, con un occhio di riguardo ai giovani, prima che ai documenti, ha svolto per decenni con scrupolo e rigore incarichi diplomatici per la Santa Sede", ricorda il portale della Santa Sede. Stretto collaboratore dei segretari di Stato Domenico Tardini e Amleto Giovanni Cicognani, viaggia, tra le altre cose, con l'allora arcivescovo Agostino Casaroli nel periodo dell'Ostpolitik e guida le trattative con le autorità italiane per la revisione del Concordato lateranense. Nel ministero sacerdotale svolge un'azione tra i giovani a "Villa Nazareth", istituzione ideata nel 1945 dal cardinale Tardini.

Dal 1969, anima una "Comunità" sorta da un gruppo di ex-alunni laureati, professionisti e amici di Villa Nazareth.