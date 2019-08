Ucraina: Goncharuk è il nuovo premier

(ANSA) - MOSCA, 29 AGO - Il giovane giurista Oleksiy Goncharuk è il nuovo premier dell'Ucraina. Il Parlamento ha dato luce verde alla candidatura del 35enne alla guida del governo avanzata dal presidente Volodymyr Zelensky. Goncharuk è da poco in politica. Prima era a capo di una società di consulenza fondata dall'Ue per promuovere le pmi. A maggio era diventato vice capo dell'amministrazione presidenziale con delega allo sviluppo economico e alle riforme.

Ha un dottorato in giurisprudenza. Hanno votato per lui 290 deputati su 424.