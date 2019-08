Tesoro:deciso calo rendimenti asta Btp

(ANSA) - ROMA, 29 AGO - Giù, a minimi record, i rendimenti dell'asta del Tesoro di titoli di stato. In particolare il Btp a 10 anni, per 4 miliardi di euro, ha spuntato un tasso dello 0,96% con un calo di 0,6 punti rispetto alla precedente operazione. Collocati anche Btp a 5 anni da 2,25 miliardi di euro con un rendimento dello 0,32% contro lo 0,8% della precedente operazione e Ccteu per 1 miliardo allo 0,77% contro l'1,06% di luglio.