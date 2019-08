Corbyn, subito la legge contro 'no deal'

(ANSA) - ROMA, 29 AGO - "Legiferare rapidamente" alla ripresa dei lavori parlamentari il 3 settembre per evitare una Brexit 'no deal'. E' l'obiettivo enunciato dal leader laburista Jeremy Corbyn contro l'iniziativa del premier Boris Johnson di sospendere per cinque settimane, dal 9 settembre, i lavori parlamentari. "Cercheremo di fermarlo politicamente martedì - ha detto Corbyn a Sky News - con un processo parlamentare per prevenire una Brexit 'no deal' e anche per cercare di impedirgli di chiudere il parlamento durante questo periodo cruciale".