Venezia: Regata Storica, sensi unici

(ANSA) - VENEZIA, 28 AGO - Per la Regata Storica 2019, in programma a Venezia domenica prossima, il Comune ha emesso un'ordinanza sulla circolazione pedonale che, tra l'altro, in caso di eccesso di presenze prevede l'introduzione dei sensi unici pedonali. Dalle ore 13.30, e fino a cessate esigenze, in caso si verifichi un afflusso di persone tale da poter compromettere la sicurezza e la fluidità della circolazione pedonale, la Polizia locale potrà dirottare il traffico pedonale e organizzarlo tramite l'istituzione di sensi unici. Potrà inoltre vietare l'accesso a determinate zone in cui la presenza di spettatori potrebbe creare un pericolo per l'incolumità pubblica e chiudere temporaneamente al transito le scalinate laterali del Ponte di Rialto e il Ponte dell'Accademia. Se necessario per tutelare la pubblica incolumità la Polizia locale potrà anche disporre la sospensione, anche parziale, delle occupazioni di suolo pubblico o il loro temporaneo spostamento.