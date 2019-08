Madonna rinvia tour Madame X

(ANSA) - NEW YORK, 28 AGO - Madonna incappa in ritardi legati alla produzione ed è costretta a rimandare l'avvio del suo tour Madame X. Secondo quanto scrive il New York Post, i primi due concerti alla BAM Howard Gilman Opera House a Brooklyn del 12 e del 14 settembre sono stati sposati al 10 e 12 ottobre, mentre la data del 15 settembre è stata persino cancellata. Resta invariata la data del 17 settembre, che segna quindi ora l'avvio ufficiale del tour.

"Madame X è una perfezionista - ha detto la stessa Madonna in un comunicato - e vuole offrirvi l'esperienza musicale più unica e magica". "Ha sottovalutato - continua - il tempo che ci sarebbe voluto per organizzare questa intima esperienza teatrale e vuole che sia perfetta. Grazie quindi per la comprensione". L'omonimo album è uscito invece lo scorso giugno.