Greta: 'Terra! Vedo le luci di New York'

(ANSA) - ROMA, 28 AGO - "Terra! Vedo le luci di Long Island e New York City": lo scrive su Twitter l'ambientalista Greta Thurnberg, la cui imbarcazione Malizia II è ormai in prossimità delle coste statunitensi.

Nelle prossime ore, a dare il benvenuto alla giovane attivista svedese presso il ponte Verrazzano, ci sarà l'Onu con una piccola flotta di 17 barche a vela, una per ciascun obiettivo dello sviluppo sostenibile, ha annunciato un portavoce delle Nazioni Unite.