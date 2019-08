Spread apre in deciso calo a 191 punti

(ANSA) - ROMA, 27 AGO - Apertura in deciso calo per lo spread fra Btp e Bund con gli occhi del mercato che guardano ai possibili sviluppi della situazione politica e alla formazione di un nuovo governo. Il differenziale segna 191 punti contro i 199 della chiusura di ieri. E il rendimento del Btp decennale italiano, sui mercati, torna ai livelli dell'ottobre 2016, all' 1,23%.