Israele: esercito in allerta al nord

(ANSAmed) - TEL AVIV, 27 AGO - Le truppe israeliane al confine nord del paese sono state messe in alta allerta dopo le ultime minacce degli Hezbollah per l'uccisione di suoi due miliziani in attacchi aerei dello stato ebraico in Siria. Lo hanno detto fonti ufficiali, riferite dai media, secondo cui Hezbollah cercherà di colpire obiettivi israeliani al nord del paese.