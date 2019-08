Delrio, Conte deve trattare? Nessun veto

(ANSA) - ROMA, 27 AGO - "Di quale veto stiamo parlando? Non c'è alcun veto". Lo ha detto il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio, intercettato nelle vicinanze della Camera, a chi gli chiedeva se ci sia un veto su Conte. Poi, alla domanda se Conte debba trattare al posto di Di Maio, Delrio ha risposto: "Certamente i veti su di lui non ci sono, qualcuno prenda in mano la situazione".