Chiesta pena morte per killer Pittsburgh

(ANSA) - NEW YORK, 26 AGO - Il Dipartimento di Giustizia chiederà la pena di morte per Robert Bowers, il killer della sinagoga di Pittsburgh autore della strage antisemita più sanguinosa della storia degli Stati Uniti.

La richiesta è "giustificata" dalla "mancanza di rimorso" di Bowers, si legge nella documentazione depositata in tribunale.

La decisione di chiedere la pena di capitale arriva a un mese di distanza dall'annuncio del dipartimento di voler riprendere la pena di morte per i prigionieri federali, per i quali era sospesa da una moratoria dal 2003.