Auto contromano in A10, cinque feriti

(ANSA) - IMPERIA, 27 AGO - E' di cinque feriti e quattro mezzi coinvolti il bilancio di un incidente avvenuto verso le 10 sull' Autostrada dei Fiori all'interno della galleria San Bartolomeo 2, in direzione Francia, a causa di una vettura Fiat 16 di targa italiana, che viaggiava contromano. Coinvolti anche due mezzi pesanti e una vettura Volkswagen Golf. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con il personale sanitario del 118, la polizia stradale e gli operatori dell'A10. I feriti sono stati stabilizzati e portati in codice giallo e verde all'ospedale di Imperia. Accertamenti sono in corso per ricostruire l'accaduto, ma da quanto si apprende il conducente della vettura contromano ha imboccato la carreggiata in senso opposto, quindi in direzione Genova. Alla centrale operativa dell'Autofiori è giunta la segnalazione di un utente e, subito dopo, si è verificato l'incidente.