Tarantino papà per la prima volta

(ANSA) - NEW YORK, 26 AGO - Quentin Tarantino diventera' papa' per la prima volta. Il regista di "C'era una volta...a Hollywood" aspetta un bambino con la moglie Daniella Pick, una modella e cantante israeliana. La coppia si e' conosciuta nel 2009 in Israele e si e' sposata lo scorso novembre dopo la fine delle riprese del film con Leonardo DiCaprio e Brad Pitt. Per Tarantino, che ha 56 anni, e' il primo figlio. Dieci anni fa, parlando a proposito del matrimonio, il regista si era detto totalmente allergico all'idea di metter su famiglia.

"Non ho tempo per frivolezze di questo genere", aveva detto a GQ: "Quando giro un film non faccio altro. Non ho moglie, non ho figli. Niente si puo' mettere in mezzo". Tarantino aveva aggiunto di non escludere la possibilità' di sposarsi o fare figli prima dei 60 anni: "Ma ho fatto una scelta, finora, di stare su questa strada da solo. Questo e' per me il tempo di fare film".