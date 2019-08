Ciak e Box Office, ecco top 50 cinema

(ANSA) - ROMA, 26 AGO - Alessandro Borghi al primo posto tra i talent; l'amministratore delegato di Rai Cinema, Paolo Del Brocco, guida la classifica dei professionals. Ancora una volta l'avvio della Mostra del Cinema di Venezia coincide con la pubblicazione della Top 50 del cinema italiano realizzata dal mensile Ciak, diretto da Flavio Natalia ed edito da Visibilia, e Box Office, quindicinale guidato da Paolo Sinopoli pubblicato da Duesse Communication. La Top 50 nei numeri dei due periodici, in uscita il 28 agosto. Tra i talent, Alessandro Borghi conquista il primo posto, segue Paola Cortellesi, in coppia con il marito regista Riccardo Milani. Al terzo posto, Pierfrancesco Favino.

Guida la classifica dei manager L'amministratore delegato di Rai Cinema, Paolo Del Brocco. Secondo Nicola Maccanico (Executive Vice President Programming di Sky Italia e Ceo di Vision Distribution), e al terzo posto, ex aequo, Giampaolo Letta (vicepresidente e amministratore delegato di Medusa Film) e Pietro Valsecchi (Presidente Taodue).