Venezia, omaggio a Wertmuller al Kineo

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - In attesa di ricevere l'Oscar alla carriera a Los Angeles il 27 ottobre, Lina Wertmüller sarà presente alla 76. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia (28 agosto - 7 settembre), dove verrà celebrata per i suoi 40 anni di carriera il 1 settembre durante la cerimonia di premiazione del premio Kineo. Il Premio Kinéo è un riconoscimento al cinema italiano votato dal pubblico, prevalentemente delle sale cinematografiche ANEC (sul sito www.kineo.info), e da una giuria internazionale di personalità eccellenti del mondo del cinema. In questo suo percorso verso la statuetta, la regista di Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto ha fortemente voluto includere anche la Mostra di Venezia alla quale è da sempre legata da un profondo affetto, rinnovatosi anche in occasione della presentazione del suo ritratto Dietro gli occhiali bianchi, documentario di Valerio Ruiz in concorso nella sezione Venezia Classici nel 2015.