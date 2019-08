Nuotano in rio Venezia, turiste multate

(ANSA) - VENEZIA, 23 AGO - Una multa ciascuna di 450 euro e l'ordine di allontanamento da Venezia. E' quanto è costato a due turiste norvegesi un bagno notturno fatto nel Rio di Cannaregio, dove sono state viste e bloccate da una pattuglia dei vigili urbani. Le due donne, in abbigliamento intimo, stavano nuotando nel rio verso l'una di notte, vicino al Ponte dei Tre Archi, come fossero in piscina, prima di rientrare nel bed and breakfast in cui pernottavano. All'arrivo della pattuglia, allertata dalla sala operativa, i vigili hanno trovato una piccola folla, nonostante l'ora tarda. Le giovani, due 28enni residenti a Bergen, sono state fatte salire sul motoscafo di servizio e condotte nella sede della sezione natanti, dove una di loro ha accusato un lieve malessere. Accompagnate alla struttura ricettiva per il controllo dei passaporti, le donne sono state sanzionate con 450 euro ciascuna e fatte oggetto dell'ordine di allontanamento dalla città.