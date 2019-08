Hit parade, in vetta Machete Mixtape 4

(ANSA) - ROMA, 23 AGO - E' ancora Machete Mixtape 4, mixtape del collettivo italiano Machete Crew, uno dei collettivi piu' longevi d'Italia di cui fanno parte Salmo, Slait, Hell Raton, Nitro, Dani Faiv e Jack The Smoker, e alcuni artisti ospiti, come Fabri Fibra, Ghali, Tedua, Lazza, Gemitaiz e Izi, a rimanere in testa alla classifica dei dieci album piu' venduti della settimana che va dal 9 al 15 agosto, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk. Segue Ultimo con Colpa delle favole stabile al secondo posto (è in classifica da 20 settimane), con l'album Peter Pan sul terzo gradino (80 settimane in lista) e con Pianeti che risale dall'ottavo al quinto posto (presente da 77 settimane). Quarta posizione per Playlist di Salmo, che registra 41 settimane di presenza nella hit parade.

Primo tra i vinili The dark side of the moon dei Pink Floyd, seguito da Western stars di Bruce Springsteen e da Anima di Thom Yorke. In testa ai singoli piu' scaricati Una volta ancora di Fred De Palma con Ana Mena.