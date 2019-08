Jova Beach: confermato 7/9 Montesilvano

(ANSA) - PESCARA, 22 AGO - "Montesilvano! Abruzzo! Posso confermarlo ufficialmente e sono felice di farlo: il 7 settembre Jova Beach Party sarà sulla spiaggia di Montesilvano!". Lo scrive su Facebook Jovanotti, mentre in Prefettura, a Pescara, si sta concludendo il relativo incontro finalizzato a valutare la fattibilità dell'evento sulla spiaggia montesilvanese. L'artista sottolinea che "valgono i biglietti di Vasto (Chieti), dove il concerto dello scorso 17 luglio non si è tenuto dopo lo stop della Prefettura di Chieti. "E per chi invece non può venire e ha i biglietti di Vasto - aggiunge Lorenzo Cherubini - è aperto il rimborso totale oppure può venire a Milano, andate sul sito trident per le info. Grazie a tutti quelli che hanno lavorato per tutte le verifiche di incidenza, la progettazione, la pianificazione e tutto quello che serve per poter realizzare per bene un grande evento con JBP. Abruzzo arriviamo!", conclude.