Formiche,nuovo caso a San Giovanni Bosco

(ANSA) - NAPOLI, 22 AGO - Ancora formiche all'ospedale "San Giovanni Bosco" di Napoli. Questa volta gli insetti sono comparsi nell'area dedicata ai codici verdi del pronto soccorso.

Il fatto è avvenuto due giorni fa e, fanno sapere dall'Asl Napoli 1, si è provveduto subito ad una operazione di bonifica.

Al momento sono in corso delle verifiche per accertare le cause della presenza degli insetti. Dopo i casi dei mesi scorsi si è anche valutata l'ipotesi del dolo.

La direzione generale dell'Asl Napoli 1 "rasserena dipendenti e utenti su una paventata recrudescenza dell'allarme formiche, esploso mesi fa. I timori si sono manifestati a causa della presenza, nel pomeriggio sempre del 20 agosto, delle formiche - si legge in una nota della stessa Asl - nell'area di codice verde del pronto soccorso. L'immediato intervento del personale, con una profonda attività di sanificazione e bonifica, ha riportato la situazione nei canoni della normalità senza alcun disservizio per l'utenza".