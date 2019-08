Fonti Ue, Tusk apprezza operato di Conte

(ANSA) - BRUXELLES, 22 AGO - Il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk ha "molto apprezzato" l'operato di Giuseppe Conte, non solo per il suo contributo al Consiglio, ma anche per le sue iniziative internazionali, e per il modo in cui ha lavorato da premier in una situazione difficile come quella della situazione italiana. Lo si apprende da fonti europee altamente qualificate, confermando che sarà Conte a rappresentare l'Italia al G7 di Biarritz.