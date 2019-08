Di Maio,ecco decalogo per nuovo governo

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - "Abbiamo informato il capo dello Stato di quelli che, secondo noi, sono obiettivi prioritari per gli italiani, 10 impegni che secondo noi devono essere portati a compimento". L'ha detto il leader del M5S Luigi Di Maio, al termine delle consultazioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Di Maio ha quindi elencato il decalogo dei temi considerati prioritari, dal Movimento, in un nuovo governo: si va dal taglio dei parlamentari alla tutela dell'ambiente, passando per la riforma della giustizia, del sistema bancario, del conflitto di interessi. Sul taglio del numero dei parlamentari il capo politico ha evidenziato "deve essere priorità in Aula".