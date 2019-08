Borsa:Milano apre in calo,tengono banche

(ANSA) - MILANO, 22 AGO - La Borsa di Milano apre debole. Il Ftese Mib, l'indice di riferimento, cede lo 0,26% a quota 20.793 appesantito dalle prese di profitto. Fca, che ieri aveva corso, oggi lascia lo 0,10%, Pirelli lo 0,58% e Fineco lo 0,22 per cento. Tengono le banche con Intesa Sanpaolo in rialzo dello 0,47%, Banco Bpm dello 0,94%, Unicredit dello 0,38 per cento.