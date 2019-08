Ribery 'Fiorentina grande club'

(ANSA) - FIRENZE, 21 AGO - "Ho parlato con Luca Toni e mi ha detto che la Fiorentina è un club grande e che la città è bella.

A me piace la città e in più so già l'italiano: mi aspetto grande affetto. Grazie per tutto". Sono le parole che Franck Ribery ha rilasciato al sito ufficiale della Fiorentina.

Il calciatore, sbarcato a Firenze da pochi minuti, è in compagnia della moglie e, ad accoglierlo all'aeroporto, il direttore tecnico viola Giancarlo Antognoni.