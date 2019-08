Titolo nuovo 007 sarà "No Time to Die"

(ANSA) - ROMA, 20 AGO - La nuova avventura di James Bond, la 25/a, ha finalmente un titolo: "No Time to Die". Lo rivela dopo mesi di attesa e con le riprese ancora in corso (le location scelte sono Giamaica, Norvegia, Italia e Londra) il canale youtube ufficiale della saga con video di una trentina di secondi. Nel cast del film - che sarà distribuito dalla primavera 2020 - oltre a Daniel Craig (che darà il volto allo 007 per l'ultima volta) anche Lea Seydoux, Naomie Harris, Ben Whishaw, Rory Kinnear e Ralph Fiennes. I nuovi ingressi sono Lashana Lynch, David Dencik, Ana De Armas, Billy Magnussen, Dali Benssalah e Rami Malek.