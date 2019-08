Salvini, dal premier solo insulti

(ANSA) - ROMA, 20 AGO - "In Aula del Senato oggi non abbiamo ascoltato idee. Dopo un anno di governo insieme, dunque, solo insulti dal presidente del consiglio. Che delusione, se mal sopportava la Lega e me e preferiva il Pd poteva dirlo subito".

Lo scrive su twitter il vicepremier Matteo Salvini.