Zingaretti, governo forte o meglio voto

(ANSA) - ROMA, 19 AUG - "Come abbiamo sempre detto : attendiamo le dichiarazioni di Conte e l'apertura della crisi.

A quel punto alla Direzione del 21 riaffermeremo una posizione chiara: o nel corso delle consultazioni si verificano le condizioni per un governo forte e di rinnovamento anche nei contenuti o è meglio il voto." Lo dichiara in una nota il Segretario del Pd Nicola Zingaretti.