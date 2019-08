Renzi, pronto a sfidare Salvini

(ANSA) - ROMA, 19 AGO - Matteo Renzi è disponibile a sfidare l'altro Matteo, il vicepremier e leader della Lega Salvini, se si andasse al voto. "Se si candidasse a Firenze, o Milano scelga lui, contro di me, sarebbe il benvenuto", ha detto il senatore del Pd ai microfoni di 'Studio aperto' su Italia 1. L'ex premier ha aggiunto: "In attesa di fare un confronto elettorale, magari (Salvini, ndr) potrebbe accettare di fare un confronto in tv. Se la vostra testata è disponibile, io sono pronto a fare intanto un confronto tv con Salvini e poi un confronto elettorale. Firenze l'aspetta", ha concluso.