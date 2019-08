Hit parade, Machete Mixtape sempre primo

(ANSA) - ROMA, 19 AGO - E' ancora Machete Mixtape 4, mixtape del collettivo italiano Machete Crew, uno dei collettivi piu' longevi d'Italia di cui fanno parte Salmo, Slait, Hell Raton, Nitro, Dani Faiv e Jack The Smoker, e alcuni artisti ospiti, come Fabri Fibra, Ghali, Tedua, Lazza, Gemitaiz e Izi, a rimanere in testa alla classifica dei dieci album più venduti della settimana che va dal 9 al 15 agosto, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk. Seguono Ultimo con Colpa delle favole, e in classifica da 19 settimane, e di nuovo presente al quarto posto con Peter Pan, e la new entry "We are not your king", del gruppo musicale heavy metal statunitense capitanato da Corey Taylor, Slipknot, sesto album della band mascherata che è primo anche tra i vinili. Quinto gradino per Playlist di salmo, da 40 settimane in classifica. In testa ai singoli più scaricati Una volta ancora di Fred De Palma con Ana Mena.