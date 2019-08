Gaza a Israele, vulcano in ebollizione

(ANSA) - TEL AVIV, 19 AGO - La fazioni palestinesi della Striscia, Hamas compresa, hanno avvisato che "Gaza è un vulcano in ebollizione che esploderà in faccia al nemico e ai suoi soldati". In un comunicato congiunto - riferito da Safa News - hanno sottolineato di aver avvisato "il nemico sionista dei suoi persistenti crimini, ma la sua leadership ancora gioca con il fuoco". "I crimini dell'occupazione contro il popolo palestinese e i luoghi santi non resteranno senza risposta", hanno aggiunto riferendosi ai recenti scontri sulla Spianata delle Moschee (il Monte del Tempio per gli ebrei, ndr) a Gerusalemme. Poi hanno sottolineato che le infiltrazioni di giovani - come quella di domenica sera scorsa verso Israele - "sono i segnali precursori di una più larga esplosione". Infine le stesse fazioni hanno chiamato i palestinesi in Cisgiordania a "mettere a fuoco il territorio".