Carige: convocata assemblea su aumento

(ANSA) - GENOVA, 19 AGO - E' stata convocata per il 20 settembre l'assemblea straordinaria di Banca Carige con la proposta di aumentare il capitale per 700 milioni di euro con azioni da offrire in sottoscrizione allo Schema Volontario del Fitd per compensazione delle obbligazioni subordinate della banca detenute, a Cassa Centrale Banca, agli azionisti e allo stesso Fitd. L'assemblea dovrà deliberare anche sull'emissione dei warrant gratuiti previsti dal piano e su modifiche statutarie. Lo annuncia una nota.